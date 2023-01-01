WebCatalog
Quinncia

Quinncia

quinncia.io

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Quinncia — це платформа підготовки до кар’єри, що працює на основі штучного інтелекту і допомагає студентам покращити навички співбесіди та відшліфувати резюме.

Вебсайт: quinncia.io

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