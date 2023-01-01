Quinncia — це платформа підготовки до кар’єри, що працює на основі штучного інтелекту і допомагає студентам покращити навички співбесіди та відшліфувати резюме.

Вебсайт: quinncia.io

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