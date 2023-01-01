WebCatalog
Hirable

Hirable

hirable.fyi

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Hirable» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Hirable проведе вас у кар’єрному шляху. Вивчайте ролі, складайте резюме, готуйтеся до співбесід і багато іншого.

Вебсайт: hirable.fyi

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