Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Prosple» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Prosple’s допомагає понад 4 мільйонам студентів і недавніх випускників в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Ми співпрацюємо з більш ніж 180 командами кар’єрного розвитку в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, щоб надати студентам тисячі місцевих і міжнародних можливостей і допомогти надати високоякісний контент для кар’єрної підготовки, щоб допомогти студентам знайти свою першу роботу.

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