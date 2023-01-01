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Mermaid Live Editor

Mermaid Live Editor

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Вебсайт: mermaid.js.org

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Mermaid дозволяє створювати діаграми за допомогою тексту та коду. Це спрощує обслуговування складних діаграм. Це інструмент для побудови схем і діаграм на основі Javascript, який відтворює текстові визначення на основі Markdown для динамічного створення та зміни діаграм.

Вебсайт: mermaid.js.org

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