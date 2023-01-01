Швидкий і простий безкоштовний інструмент, який допоможе вам намалювати діаграми зв’язків вашої бази даних і швидко працювати за допомогою простої мови DSL.

Вебсайт: dbdiagram.io

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