Інструмент візуалізації діаграми зв’язків сутностей (ERD) із різними фільтрами та вхідними даними, які допомагають зрозуміти схему бази даних.

Вебсайт: azimutt.app

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