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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Lumalytics» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Lumalytics — це інструмент SAAS, який створює інформаційні панелі з діаграмами, таблицями даних і фільтрами, які відображають дані в реальному часі з різних джерел даних.

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Вебсайт: lumalytics.com

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