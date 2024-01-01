Easy Insight надає доступну та просту у використанні бізнес-аналітику SaaS. Миттєві з’єднання з іншими популярними продуктами SaaS, такими як Basecamp, Zendesk і Salesforce, оснащені готовими інформаційними панелями, які допоможуть вам почати роботу з миттєвими результатами. Простий конструктор звітів допоможе вам швидко налаштувати або створити будь-які нові звіти з нуля в різних візуалізаціях. Коли ви готові вийти за межі підключення до одного або двох продуктів SaaS, Easy Insight надає надійні можливості ETL у самому продукті, щоб допомогти вам імпортувати дані плоского файлу або реляційної бази даних, перетворювати та об’єднувати дані з іншими джерелами даних, а також створювати все від красивих виконавчих інформаційних панелей до детальних таблиць. Широкі та прості у використанні функції безпеки дозволяють легко обмежити, які дані можуть переглядати ваші користувачі, дозволяючи вам взяти одну інформаційну панель і представити її по-різному для всіх у вашій організації. Кожен торговий представник бачитиме свої власні дані, а кожен керівник проекту – свої власні проекти, і всі вони працюють на тому самому основному наборі інформаційних панелей і значно знижують вартість переробки.

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Вебсайт: easy-insight.com

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