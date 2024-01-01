WebCatalog

Luzmo

Luzmo

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: luzmo.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Luzmo» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Luzmo (раніше Cumul.io) — це вбудована аналітична платформа, спеціально створена для компаній SaaS. Він оживляє складні дані за допомогою красивих, простих у використанні інформаційних панелей, вбудованих у будь-яку SaaS або веб-платформу. За допомогою Luzmo команди продуктів можуть додати вражаючу інформацію до свого продукту SaaS за кілька днів, а не місяців. І швидко переведіть користувачів своїх продуктів від даних до рішень.

Категорії:

Business
Аналітичні платформи
Інструменти візуалізації даних

Вебсайт: luzmo.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Luzmo». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Canva

Canva

canva.com

Looker Studio

Looker Studio

cloud.google.com

Tableau

Tableau

tableau.com

Looker

Looker

looker.com

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

Grow

Grow

grow.com

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Visme

Visme

visme.co

Infogram

Infogram

infogram.com

Metabase

Metabase

metabase.com

Sisense

Sisense

sisense.com

Вам також може сподобатися

Looker Studio

Looker Studio

cloud.google.com

Orphex

Orphex

orphex.co

Explo

Explo

explo.co

UserVitals

UserVitals

uservitalshq.com

flowpoint.ai

flowpoint.ai

flowpoint.ai

Revuze

Revuze

revuze.it

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

Epsilon3

Epsilon3

epsilon3.io

June

June

june.so

Apollo

Apollo

apolloplatform.com

panintelligence

panintelligence

panintelligence.com

Sightfull

Sightfull

sightfull.com

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.