Гнучка вбудована аналітика для SaaS. Зменшення складності, прискорення вашої дорожньої карти та підготовка до майбутнього вашого рішення SaaS. Наше аналітичне програмне забезпечення (pi) вбудовується у ваш існуючий стек даних, зменшуючи технічну заборгованість і надаючи вашим клієнтам більше занурення в дані. pi створено таким чином, щоб він був низьким кодом для вас і без коду для ваших клієнтів. Ви можете зосередити свій час розробника на своїй основній пропозиції, щоб пришвидшити свою дорожню карту, а ваш клієнт зможе самостійно приймати рішення на основі даних, не потребуючи технічних навичок.

Категорії :

Вебсайт: panintelligence.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «panintelligence». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.