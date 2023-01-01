Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «mogenius» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Unlock developer self-service on Kubernetes in minutes. mogenius is an internal developer platform that abstracts cloud-native complexity and provides developers with an intuitive self-service portal to deploy and manage their code on Kubernetes.

Вебсайт: mogenius.com

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