Компанія Nethopper стала піонером KAOPS, власної хмарної, орієнтованої на GitOps інженерної структури платформи, щоб допомогти платформі та командам DevOps розпочати внутрішні платформи розробників, або IDP. Серед інженерних можливостей платформи Nethopper KAOPS, орієнтованої на GitOps, є: * Автоматизація інфраструктури * Конвеєр CI/CD для контейнерів * Безперервна доставка * Мережа мультикластерних/хмарних програм * Управління секретами * Спостережливість із проактивними сповіщеннями * Задокументовані передові практики. Як платформа, орієнтована на Git0ps, Nethopper KAOPS: * Зараз готовий до використання як послуга * Автоматизує ручні, оперативні завдання * Підвищує продуктивність розробника за рахунок прискорення розробки програм * Працює з усіма дистрибутивами Kubernetes (EKS, AKS, GKE, OpenShift, - - --- Rancher тощо) у всіх хмарах (гібридних/багатохмарних) * Використовує інновації CD та Git для швидкості та маневреності * Забезпечує уніфікований, зручний інтерфейс користувача Переваги KAOPS: * Розгортайте більше функцій програми, швидше * Підвищення якості та управління * Покращення безпеки * Нижча вартість експлуатації та праці * Зменште відходи/витрати хмари * Підтримка гібридної та межової хмари * Забезпечте мобільність у хмарі (уникайте блокування постачальника хмари).

Вебсайт: nethopper.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Nethopper». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.