Від миготливого курсору до розгорнутої програми менш ніж за дві хвилини. Fermyon Cloud — це найпростіший спосіб розгортати хмарні програми WebAssembly і керувати ними за допомогою Spin, нашого інструменту розробника.

Вебсайт: fermyon.com

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