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Plural

Plural

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Вебсайт: plural.sh

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Plural» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Розгортайте, захищайте та масштабуйте програми з відкритим кодом у своїй хмарі за лічені хвилини. Plural постачається з акумуляторами, щоб позбавити команди, що швидко рухаються, від головного болю роботи сторонніх додатків OSS.

Вебсайт: plural.sh

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Plural». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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