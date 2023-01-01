WebCatalog
MIT App Inventor

MIT App Inventor

appinventor.mit.edu

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MIT App Inventor» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

MIT App Inventor — це інтуїтивно зрозуміле візуальне середовище програмування, яке дозволяє кожному, навіть дітям, створювати повнофункціональні програми для телефонів Android, iPhone і планшетів Android/iOS. Початківці в MIT App Inventor можуть створити просту першу програму та запустити її менш ніж за 30 хвилин. Більше того, наш інструмент на основі блоків полегшує створення складних, ефективних програм за значно менший час, ніж у традиційних середовищах програмування. Проект MIT App Inventor прагне демократизувати розробку програмного забезпечення, надаючи можливість усім людям, особливо молоді, перейти від споживання технологій до створення технологій.

Вебсайт: appinventor.mit.edu

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «MIT App Inventor». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Visual Studio App Center

Visual Studio App Center

appcenter.ms

FlutterFlow

FlutterFlow

flutterflow.io

Bloom3D

Bloom3D

bloom3d.com

PromptChainer

PromptChainer

promptchainer.io

easylang IDE

easylang IDE

easylang.online

Poynt

Poynt

poynt.com

Read Along

Read Along

readalong.google.com

ContentGenie

ContentGenie

contentgenie.ai

Aptoide

Aptoide

aptoide.com

B Lab

B Lab

bimpactassessment.net

MIT Technology Review

MIT Technology Review

technologyreview.com

GoodBarber

GoodBarber

goodbarber.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності