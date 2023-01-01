MIT App Inventor — це інтуїтивно зрозуміле візуальне середовище програмування, яке дозволяє кожному, навіть дітям, створювати повнофункціональні програми для телефонів Android, iPhone і планшетів Android/iOS. Початківці в MIT App Inventor можуть створити просту першу програму та запустити її менш ніж за 30 хвилин. Більше того, наш інструмент на основі блоків полегшує створення складних, ефективних програм за значно менший час, ніж у традиційних середовищах програмування. Проект MIT App Inventor прагне демократизувати розробку програмного забезпечення, надаючи можливість усім людям, особливо молоді, перейти від споживання технологій до створення технологій.

Вебсайт: appinventor.mit.edu

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