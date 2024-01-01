Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «ConnectQR» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

ConnectQR — це інноваційне рішення SaaS для самообслуговування B2B, розроблене для того, щоб допомогти компаніям створювати статичні та динамічні QR-коди з можливістю відстеження. Наше рішення відповідає зростаючій потребі в бездоганній цифровій інтеграції в маркетингові, роздрібні та операційні процеси.

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Вебсайт: connectqr.ai

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