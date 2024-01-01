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ConnectQR

ConnectQR

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: connectqr.ai

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «ConnectQR» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

ConnectQR — це інноваційне рішення SaaS для самообслуговування B2B, розроблене для того, щоб допомогти компаніям створювати статичні та динамічні QR-коди з можливістю відстеження. Наше рішення відповідає зростаючій потребі в бездоганній цифровій інтеграції в маркетингові, роздрібні та операційні процеси.

Категорії:

Utilities
Інше маркетингове програмне забезпечення

Вебсайт: connectqr.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ConnectQR». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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Short.io

short.io

Revue

Revue

getrevue.co

RocketLink

RocketLink

rocketlink.io

GummySearch

GummySearch

gummysearch.com

Radio.co

Radio.co

radio.co

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Viral Loops

Viral Loops

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ShareASale

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