Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «QR Code KIT» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Раніше відомий як uQR.me, QR Code KIT є найдавнішим генератором динамічного QR-коду та комплексним рішенням для всіх потреб QR.

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Вебсайт: qrcodekit.com

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