Альтернативи - QR Code KIT
QR Code Scanner
qrcodescan.in
Сканер QR Code є найшвидшим і найзручнішим веб-додатком.
Bitly
bitly.com
Bitly — це служба скорочення URL-адрес і платформа керування посиланнями. Компанію Bitly, Inc. було засновано в 2008 році. Вона є приватною і розташована в Нью-Йорку. Bitly скорочує 600 мільйонів посилань на місяць для використання в соціальних мережах, SMS та електронною поштою. Bitly заробляє грош...
QR.io
qr.io
Створюйте повністю персоналізовані QR-коди з кольором і формою, логотипом і відстежуйте, скільки людей сканує ваші QR-коди, звідки та в яку дату.
BL.INK
bl.ink
Керування корпоративними посиланнями. Забезпечення співпраці, дотримання вимог і креативності для глобальних команд, щоб покращити кожну взаємодію, захистити ваші дані та створити впевненість у кожному кліку.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode – це виробник QR-кодів №1. Логотип, колір і дизайн, забезпечені конфіденційністю та даними, все включено безкоштовно. Завантажте високоякісні файли для друку вже сьогодні.
UTM.io
web.utm.io
UTM.io — це найкращий спосіб створювати, ділитися та синхронізувати свої UTM із вашою командою. Припиніть використання безладних електронних таблиць і отримайте хороші дані про кампанію в аналітиці.
QR Code AI
qrcode-ai.com
Онлайн-генератор унікальних та художніх QR-кодів Перетворіть свої QR-коди на шедевр ШІ Перетворіть свій бренд-маркетинг
Barcode.so
barcode.so
Звичайні QRCodes нудні. Чудові QRC-коди, створені штучним інтелектом, які спонукають вашу аудиторію охоче сканувати їх. 25+ стилів на вибір або просто використовуйте свій власний стиль
QRfy
qrfy.com
Створюйте власні QR-коди та розвивайте свій бізнес чи ідею. Легко створюйте, керуйте своїми QR-кодами та відстежуйте їх статистично.
Veshort
veshort.com
Veshort — це програма для скорочення URL-адрес, створена за допомогою потужних маркетингових інструментів, які допоможуть вам ефективніше охоплювати клієнтів. З нашою універсальною платформою ви матимете все необхідне, щоб розпочати свою маркетингову кампанію.
Tapbiolink
tapbiolink.com
Tapbiolink — це посилання в bio maker для створення розумних сторінок з біопосиланнями. Створюйте розумні сторінки біографії для своїх посилань у соціальних мережах. Tapbiolink допоможе вам створити посилання на сторінках біографії, щоб об’єднати всі ваші важливі посилання та інше в одному місці. Ta...
QR Code Dynamic
qrcodedynamic.com
QR Code Dynamic — це простий у використанні і відстежуваний генератор QR-кодів, який надає розширені функції налаштування. За допомогою цього інструменту створити повністю персоналізований QR-код так само просто, як відсканувати код. QR Code Dynamic пропонує можливість обмінюватися інформацією виклю...
ME-QR
me-qr.com
ME-QR is a free QR code generator that allows you to create and customize QR codes for various purposes. Here's what makes us stand out: • Free & Customizable: Generate QR codes for websites, text, vCards, emails, and more. Personalize them with a wide selection of free frames to match your brand or...
L2QR
l2qr.com
L2QR bridges the gap between offline and online experiences. By scanning the QR codes, customers' target audience can seamlessly access digital content, websites, social media profiles, product information, promotions, or any other online resources. This integration helps businesses leverage the pow...
Keyri
keyri.com
Keyri is a leading authentication company, providing customers with a simple and secure form of passwordless MFA. Our platform transforms every login into a one-step biometrics-based process that provides a seamless user experience while strengthening account security. Users simply scan a QR code on...
Digital Link
digital-link.com
Digital Link is your platform to create and manage GS1 digital link QR codes at scale. Bring your products online with just a GTIN, simplify compliance with Smart Pages, and engage shoppers better before and after purchase.
Ringpin
ringpin.com
Ringpin — найпростіший інструмент для дистанційних продажів. Це багатоканальний контакт-центр із зовнішнім віджетом для швидкого ввімкнення всіх каналів зв’язку для вашого сайту чи бізнесу.
QRStuff
qrstuff.com
Безкоштовний генератор QR-кодів і онлайн-створювач QR-кодів. Реєстрація не потрібна. Створюйте необмежену кількість необмежених безкоштовних QR-кодів для URL-адреси веб-сайту у форматі PDF, зображення, відстеження відвідуваності, відео YouTube, місцезнаходження на Картах Google, facebook, контактної...
Digiphy
digiphy.it
Digiphy переосмислює контекстний маркетинг. Поєднуючи бренди безпосередньо з клієнтами, Digiphy створює та надає динамічний цифровий досвід у контекстуально відповідні моменти з будь-якого фізичного продукту та точки контакту з клієнтом. Наше гнучке рішення для самообслуговування покращує розповідь ...
JoyQR
joyqr.com
Наша платформа революційно змінює ваш зв’язок із аудиторією, пропонуючи власну генерацію QR-коду та захоплюючі сторінки з біопосиланнями. Пориньте у світ розуміння за допомогою нашої обширної аналітики, створеної для покращення ваших маркетингових стратегій. Відчуйте радість безперебійної взаємодії ...
Blinq.me
blinq.me
Blinq — це інноваційна платформа, яка революціонізує спосіб спілкування професіоналів і обміну контактною інформацією. Як світовий постачальник цифрових візитних карток №1, Blinq пропонує бездоганну, екологічну альтернативу традиційним паперовим карткам. За допомогою Blinq користувачі можуть створюв...
AIQrArt
aiqrart.co
Відкрийте для себе трансформаційний світ AIQrArt, де мистецтво органічно поєднується з технологіями. Підвищте присутність свого бренду за допомогою приголомшливого QR-зображення, створеного штучним інтелектом, щоб його не просто побачили, а й запам’ятали. AIQrArt дозволяє створювати унікальні та інт...
GoCodes
gocodes.com
Більше жодних інструментів! Відстежуйте своє обладнання за допомогою нашого простого у використанні рішення, яке включає міцні етикетки, хмарне програмне забезпечення, програми для сканування та GPS-відстеження. Розроблене спеціально для галузевих клієнтів, наше комплексне рішення означає, що ви мож...
QRPlus
qrplus.com.br
З QRPlus у вас немає обмежень. Усі згенеровані тут QR-коди працюватимуть вічно, не мають терміну дії та не мають обмежень на читання, як інші генератори в Інтернеті. Згенеровані QR-коди є статичними, тому ви завжди матимете однаковий результат читання. Будьте певні! Усі створені тут QR-коди на 100% ...
CampaignTrackly
campaigntrackly.com
ПРОБЛЕМА, ЯКУ МИ ВИРІШУЄМО Неточна маркетингова звітність щороку створює діру в маркетингових бюджетах США на 50 мільярдів доларів. Campaigntrackly допомагає компаніям усунути цю прогалину, полегшуючи, ніж будь-коли, стандартизацію метаданих кампаній і посилань для відстеження, які забезпечують точн...
MENU TIGER
menu.qrcode-tiger.com
MENU TIGER — це програмне забезпечення онлайн-меню без коду. Його рішення для меню QR-коду розроблено для покращення повсякденної роботи вашого бізнесу. Усе, що потрібно зробити вашим гостям, — це відсканувати QR-код, оформити замовлення та оплатити за допомогою мобільного пристрою. Створіть онлайн-...
Scanova
scanova.io
Scanova — це провідний онлайн-інструмент SaaS, який допомагає компаніям створювати, проектувати, керувати та відстежувати QR-коди для рекламних і операційних випадків використання. Маркетологи та компанії різних галузей і розмірів компаній використовують Scanova для проведення наскрізних високоефект...
QRCodeChimp
qrcodechimp.com
Генератор QR-кодів №1 для бізнесу та маркетингу. Створюйте та керуйте QR-кодами з логотипом, розширеною аналітикою, масовим завантаженням, API та формами для веб-сайтів, соціальних мереж, програм, цифрових візитних карток, форм, URL-адрес, vCard, Facebook, Instagram, YouTube тощо. Доступно в Інтерне...
QR TIGER
qrcode-tiger.com
QR TIGER — це найдосконаліший у світі онлайн-генератор QR-кодів, визнаний найінноваційнішим продуктом на ProductHunt. Їй довіряють понад 850 000 брендів у 147 країнах. Серед них: Lululemon, Uber, Disney, Sodexo, Pepsico, L'occitane, Samsung, TikTok, Universal Studios, Hilton Hotels та інші. Компанія...
Uniqode
uniqode.com
Uniqode (раніше Beaconstac) розташована в Нью-Йорку, штат Нью-Йорк, і допомагає більш ніж 25 000 глобальним брендам об’єднати свої ініціативи щодо QR-коду в одну масштабовану платформу. Це дає їм змогу поєднати інформацію про QR-код у ширшу стратегію мобільного маркетингу. Ми обслуговуємо клієнтів у...
y.gy
app.y.gy
Створюйте короткі та незабутні посилання, які збільшують конверсію Перетворіть довгі та складні посилання на короткі та такі, що запам’ятовуються, які можна використовувати в електронних листах, соціальних мережах тощо. * Використовуйте y.gy або свій власний домен. Ми пропонуємо можливість викорис...
Bitelink
bitelink.co
Ласкаво просимо до Bitelink — місця, де інновації зустрічаються зі зручністю у світі керування посиланнями. Попрощайтеся з громіздкими URL-адресами та привіт елегантним ресурсам, якими можна ділитися, які є потужними! Чому Bitelink? * Перетворюйте довгі складні URL-адреси на стислі потужні посиланн...
URL180
url180.com
Розкрийте силу вашої цифрової присутності. Знову залучайте свою аудиторію, створюйте цінних потенційних клієнтів і монетизуйте вміст. Скорочуйте URL-адреси, створюйте сторінки з біографічними посиланнями, користувацькі QR-коди, посилання на vcard, посилання на файли тощо.
OpenMyLink
openmylink.io
OpenMyLink — це платформа, яка пропонує набір інструментів, які дозволяють цифровим маркетологам максимально ефективно використовувати свою роботу. Ця платформа пропонує різні типи інструментів цифрового маркетингу, які дійсно працюють. За допомогою цього програмного забезпечення для цифрового марк...
Uplifter
uplifter.ai
Створюйте куленепробивні UTM-посилання для відстеження всіх ваших маркетингових кампаній. Надсилайте надійні дані в Google Analytics і Adobe Analytics. Перетворіть ці дані на корисну інформацію. Uplifter знімає важку роботу з аналітики та допомагає маркетологам діяти… швидше. Uplifter розроблено...
TLinky
tlinky.com
Ласкаво просимо до TLinky - найкращого рішення для керування посиланнями! У TLinky вони дають змогу окремим особам, маркетологам і компаніям оптимізувати свою присутність в Інтернеті та спростити свої маркетингові кампанії. Завдяки цій універсальній платформі ви можете легко керувати, відстежувати ...
Yohn.io
yohn.io
Yohn.io — це нова програма для скорочення URL-адрес із вбудованою аналітикою. Ви повинні повністю розглянути можливість переходу на нього, оскільки він: * блискавично швидкий, * постачається з додатковими інструментами, такими як генератор динамічного QR-коду, віртуальний менеджер візиток тощо, * з...
Delivr
delivr.com
З 2008 року це надійний динамічний генератор QR-кодів, що забезпечує конфіденційність, для підключеної упаковки, розумних етикеток, друкованих засобів масової інформації та реклами DOOH. Динамічні QR-коди з надзвичайними можливостями та майже безмежними можливостями. Усе, що вам потрібно для створен...
ConnectQR
connectqr.ai
ConnectQR — це інноваційне рішення SaaS для самообслуговування B2B, розроблене для того, щоб допомогти компаніям створювати статичні та динамічні QR-коди з можливістю відстеження. Наше рішення відповідає зростаючій потребі в бездоганній цифровій інтеграції в маркетингові, роздрібні та операційні про...
Openscreen
openscreen.com
Openscreen — це рівень безконтактної цифрової підтримки Інтернету. Openscreen дає змогу створювати інтерактивні додатки на основі QR-коду за допомогою розширених API, SDK і рішень для ланцюга постачання, торгівлі та залучення клієнтів. Openscreen дозволяє підприємствам зустрічатися, взаємодіяти та з...
ViralQR
viralqr.com
Найкращий генератор QR-кодів 🔥 . Створюйте QR-коди з індивідуальним дизайном і логотипом для посилань, PDF-файлів, vCard тощо. ⚡ Отримайте безкоштовні QR-коди зараз!
ElkQR
elkqr.com
Створюйте фірмові QR-коди та підвищуйте впізнаваність бренду за допомогою ElkQR. Відстежуйте ефективність кампанії та отримуйте статистичні дані за допомогою детальної аналітики.
Autonix
autonix.io
QR-коди всюди, і з Autonix вони надзвичайно цінні. Autonix — це надійне рішення для відстеження QR-коду, призначене для великих і малих організацій, орієнтоване на агентства, ринки, роздрібну торгівлю, охорону здоров’я, державні органи тощо.
Hovercode
hovercode.com
Динамічні QR-коди для вашого бренду Створюйте, відстежуйте та керуйте динамічними QR-кодами для свого бренду