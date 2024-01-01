WebCatalog

Uniqode

Uniqode

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Вебсайт: uniqode.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Uniqode» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Uniqode (formerly Beaconstac) is based in New York, NY, and helps more than 25,000 global brands consolidate their QR Code initiatives into one scalable platform. This empowers them to connect QR Code insights into a wider mobile marketing strategy. We service customers in over 40 countries. We are the only QR Code solution that is SOC2 and GDPR compliant. Our all-in-one QR Code Platform & Generator helps you drive customer engagement, measure the ROI of physical marketing channels, reduce friction & streamline operations, save costs, and become more sustainable and environmentally friendly.

Категорії:

Utilities
Програмне забезпечення для генерації QR-коду

Вебсайт: uniqode.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Uniqode». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

QR Code Scanner

QR Code Scanner

qrcodescan.in

Bitly

Bitly

bitly.com

QR.io

QR.io

qr.io

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

QR Code AI

QR Code AI

qrcode-ai.com

Barcode.so

Barcode.so

barcode.so

QRfy

QRfy

qrfy.com

QRStuff

QRStuff

qrstuff.com

QR Code KIT

QR Code KIT

qrcodekit.com

Digiphy

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digiphy.it

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