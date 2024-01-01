WebCatalog

Scanova

Scanova

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: scanova.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Scanova» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Scanova is a leading online SaaS tool that helps businesses create, design, manage, and track QR Codes for promotional and operational use cases. Marketers and businesses across industries and company sizes use Scanova to run end-to-end high-performance QR Code campaigns. With Scanova, marketers can engage customers with multimedia content, generate leads via print media, measure print media ROI, and reduce printing footprint and costs. Scanova is compliant with ISO 27001:2013, SOC2, and GDPR, and is used by the best global brands and institutions across 100+ countries.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для генерації QR-коду

Вебсайт: scanova.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Scanova». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

QR Code Scanner

QR Code Scanner

qrcodescan.in

Bitly

Bitly

bitly.com

QR.io

QR.io

qr.io

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

QR Code AI

QR Code AI

qrcode-ai.com

Barcode.so

Barcode.so

barcode.so

QRfy

QRfy

qrfy.com

L2QR

L2QR

l2qr.com

Keyri

Keyri

keyri.com

Digital Link

Digital Link

digital-link.com

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