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Альтернативи - ConnectQR

QR Code Scanner

QR Code Scanner

qrcodescan.in

Сканер QR Code є найшвидшим і найзручнішим веб-додатком.

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly — це служба скорочення URL-адрес і платформа керування посиланнями. Компанію Bitly, Inc. було засновано в 2008 році. Вона є приватною і розташована в Нью-Йорку. Bitly скорочує 600 мільйонів посилань на місяць для використання в соціальних мережах, SMS та електронною поштою. Bitly заробляє грош...

QR.io

QR.io

qr.io

Створюйте повністю персоналізовані QR-коди з кольором і формою, логотипом і відстежуйте, скільки людей сканує ваші QR-коди, звідки та в яку дату.

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Керування корпоративними посиланнями. Забезпечення співпраці, дотримання вимог і креативності для глобальних команд, щоб покращити кожну взаємодію, захистити ваші дані та створити впевненість у кожному кліку.

elink.io

elink.io

elink.io

Створюйте будь-що за допомогою веб-посилань. У elink є все необхідне для збереження закладок і створення веб-сторінок, електронних листів, віджетів RSS-сайтів, посилань на соціальні біографії, соціальних стін, автоматизованого вмісту тощо. Створіть контент за лічені хвилини!

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

Flowcode – це виробник QR-кодів №1. Логотип, колір і дизайн, забезпечені конфіденційністю та даними, все включено безкоштовно. Завантажте високоякісні файли для друку вже сьогодні.

Short.io

Short.io

short.io

Short.io — це програма для скорочення URL-адрес із білими мітками, яка створює короткі посилання на фірмових доменах. Скорочуйте, налаштовуйте та діліться фірмовими URL-адресами зі своєю аудиторією.

Revue

Revue

getrevue.co

Створіть лояльну аудиторію. Revue дозволяє авторам і видавцям легко надсилати редакційні інформаційні бюлетені — і отримувати гроші.

RocketLink

RocketLink

rocketlink.io

Додайте пікселі перенацілювання, власний заклик до дії, користувацькі домени до будь-якого посилання, яким ви ділитеся, налаштуйте вигляд мініатюри посилання та перенацілюйте будь-кого, хто клацнув.

GummySearch

GummySearch

gummysearch.com

Дослідження аудиторії Reddit у вас під рукою. Швидко виявляйте проблемні точки своїх клієнтів, які рішення їм потрібні та за що вони готові заплатити.

Whatstool Business

Whatstool Business

whatstool.business

Whatstool Business — це комплексне бізнес-рішення WhatsApp, наші пропозиції включають офіційний API WhatsApp, чат-бота, CRM на основі WhatsApp, автоматизацію, інтеграцію з багатьма інструментами тощо.

Radio.co

Radio.co

radio.co

Хочете створити радіостанцію? Автоматизуйте свій розклад, транслюйте прямі трансляції та відстежуйте слухачів з однієї простої у використанні платформи. Ласкаво просимо на Radio.co.

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Приймайте розумніші рішення щодо нерухомості та укладайте більше угод за допомогою інформації про місцезнаходження та відвідуваності Placer.ai.

Viral Loops

Viral Loops

viral-loops.com

Viral Loops — це платформа вірусного та реферального маркетингу для запуску рейтингових змагань, розіграшів, програм перед запуском і реферальних програм.

ShareASale

ShareASale

shareasale.com

Співпрацюйте з ShareASale, щоб стати частиною нашої надійної партнерської маркетингової мережі. Наша мережа надає маркетингові рішення для наших партнерів.

QR Code AI

QR Code AI

qrcode-ai.com

Онлайн-генератор унікальних та художніх QR-кодів Перетворіть свої QR-коди на шедевр ШІ Перетворіть свій бренд-маркетинг

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

UTM.io — це найкращий спосіб створювати, ділитися та синхронізувати свої UTM із вашою командою. Припиніть використання безладних електронних таблиць і отримайте хороші дані про кампанію в аналітиці.

Intellifluence

Intellifluence

intellifluence.com

Intellifluence — це маркетингова служба для впливових людей, яка дозволяє брендам і впливовим особам об’єднуватися, співпрацювати та досягати своїх цілей.

Branalyzer

Branalyzer

branalyzer.com

Branalyzer — це дешевший, найшвидший і найпростіший спосіб дізнатися, що насправді відбувається в Інтернеті.

TinyLetter

TinyLetter

tinyletter.com

TinyLetter пропонує простий і зрозумілий досвід написання для людей, які не шукають розширених звітів або функцій для бізнесу.

Barcode.so

Barcode.so

barcode.so

Звичайні QRCodes нудні. Чудові QRC-коди, створені штучним інтелектом, які спонукають вашу аудиторію охоче сканувати їх. 25+ стилів на вибір або просто використовуйте свій власний стиль

BrandBucket

BrandBucket

brandbucket.com

Оригінальний ринок фірмових імен із понад 100 000 підібраних експертами назв компаній на вибір. Отримайте відповідний .com і логотип, а також безкоштовну консультацію щодо брендингу від нашої команди.

Eredom

Eredom

eredom.com

Ласкаво просимо в Ередом! Досліджуйте незареєстровані комерційні доменні імена! Шукайте доступні та фірмові доменні імена .com!

QR TIGER

QR TIGER

qrcode-tiger.com

QR TIGER — це найдосконаліший у світі онлайн-генератор QR-кодів, визнаний найінноваційнішим продуктом на ProductHunt. Їй довіряють понад 850 000 брендів у 147 країнах. Серед них: Lululemon, Uber, Disney, Sodexo, Pepsico, L'occitane, Samsung, TikTok, Universal Studios, Hilton Hotels та інші. Компанія...

WANotifier

WANotifier

wanotifier.com

Ваші клієнти в WhatsApp. Зв’яжіться з ними за допомогою масових повідомлень WhatsApp за допомогою офіційних API WhatsApp із додатковою націнкою 0% на офіційні збори за API!

SummarAIze

SummarAIze

summaraize.com

Подкаст і відеовміст у 10 разів за 10 хвилин. SummarAIze перепрофілює ваш контент з аудіо та відео на цікаві публікації в соціальних мережах, вміст електронної пошти, резюме, цитати тощо, якими можна ділитися!

eKyte

eKyte

ekyte.com

eKyte допомагає командам цифрового маркетингу планувати та проводити онлайн-кампанії, аналізувати та оптимізувати результати. Решту зробить штучний інтелект.

Chainfuel

Chainfuel

chainfuel.com

За допомогою потужного телеграм-бота та веб-програми Chainfuel ви можете автоматично захищати свою групу від спамерів і шахраїв, відстежувати групові показники, залучати й утримувати користувачів лише кількома клацаннями миші.

QRfy

QRfy

qrfy.com

Створюйте власні QR-коди та розвивайте свій бізнес чи ідею. Легко створюйте, керуйте своїми QR-кодами та відстежуйте їх статистично.

Approved Social

Approved Social

approvedsocial.io

Approved Social — це новаторська платформа, розроблена для революції в розробці, затвердженні та запуску цифрових маркетингових кампаній. За своєю суттю Approved Social — це механізм спільного зворотного зв’язку та схвалення, який дає змогу маркетинговим командам, агентствам і брендам оптимізувати с...

SleekFlow

SleekFlow

sleekflow.io

SleekFlow — це набір багатоканальних розмов на основі ШІ для залучення клієнтів. Універсальна платформа SleekFlow забезпечує безперебійну та персоналізовану подорож клієнта через доступні для кожного канали обміну повідомленнями, включаючи WhatsApp, Instagram, живий чат тощо. SleekFlow присвячений ф...

Autonix

Autonix

autonix.io

QR-коди всюди, і з Autonix вони надзвичайно цінні. Autonix — це надійне рішення для відстеження QR-коду, призначене для великих і малих організацій, орієнтоване на агентства, ринки, роздрібну торгівлю, охорону здоров’я, державні органи тощо.

Socialbuzz

Socialbuzz

sociabuzz.com

Показуйте засоби масової інформації та наші функції монетизації безпосередньо на сторінці, не пересилаючи відвідувачів на іншу сторінку. Економічна платформа Creator у США. ЗМІ та монетизація.

GettHit.com

GettHit.com

getthit.com

Збільште трафік свого веб-сайту за допомогою виняткового цільового генератора трафіку Getthit. Налаштовуйте свої кампанії відповідно до ваших конкретних вимог і з легкістю залучайте тисячі відвідувачів. Розкрийте весь потенціал свого веб-сайту, налаштувавши свої кампанії лише за кілька простих крокі...

Digital Mortar

Digital Mortar

digitalmortar.com

Digital Mortar — це система відстеження клієнтів у магазині, яка включає відстеження відео та камери, збір та інтеграцію даних.

Publisher Discovery

Publisher Discovery

publisherdiscovery.com

Удосконалена програма SaaS для виявлення партнерів на основі штучного інтелекту для керування видавцями. Платформа надає поглиблений аналіз веб-сайтів видавців, а також інформацію та інструменти для залучення партнерів. Машинне навчання на платформі гарантує, що результати стануть більш цілеспрямова...

Echo AI

Echo AI

echoai.com

Скористайтеся потужністю Generative AI. Аналізуйте розмови з клієнтами та роботу команди, щоб виявити приховану інформацію, використати можливості та зменшити ризики.

QRStuff

QRStuff

qrstuff.com

Безкоштовний генератор QR-кодів і онлайн-створювач QR-кодів. Реєстрація не потрібна. Створюйте необмежену кількість необмежених безкоштовних QR-кодів для URL-адреси веб-сайту у форматі PDF, зображення, відстеження відвідуваності, відео YouTube, місцезнаходження на Картах Google, facebook, контактної...

Airtime Pro

Airtime Pro

airtime.pro

Airtime Pro — це потужна платформа інтернет-радіо, яка може похвалитися інтелектуальною системою автоматизації, керуванням ді-джеями та плавним переходом між потоковою трансляцією аудіо в прямому ефірі та запланованим вмістом, що допомагає вам залишатися в ефірі незалежно від того, чи виступає ви од...

Linkz.ai

Linkz.ai

linkz.ai

Автоматичний попередній перегляд розширених посилань під час наведення курсора, який утримує відвідувачів на вашому веб-сайті. Встановіть Linkz.ai за 2 хвилини на своєму веб-сайті чи в блозі й миттєво отримуйте автоматичний попередній перегляд посилань під час наведення курсора. Попередні перегляди ...

Carts Guru

Carts Guru

carts.guru

Переслідуйте кожного потенційного клієнта, конвертуйте кожен продаж і швидко розвивайте свій бізнес електронної комерції за допомогою розширеного програмного забезпечення для автоматизації маркетингу, розробленого спеціально для електронних продавців. Лише кількома клацаннями миші ви можете створюва...

LaunchList

LaunchList

getlaunchlist.com

Створіть вірусний список очікування перших користувачів. Заощаджуйте час запуску та отримайте більше реєстрацій для свого продукту на ранній стадії за допомогою списків очікування перед запуском гейміфікованих вірусів

DoubleTick

DoubleTick

doubletick.io

Doubletick — це безкоштовне й необмежене відстеження електронної пошти для Gmail і Google Workspace (G Suite) із сповіщеннями на робочому столі в реальному часі та подвійними галочками WhatsApp (✓✓) у вашій скриньці для надісланих. Одна блакитна галочка ✓ означає, що електронний лист надіслано, але ...

Hovercode

Hovercode

hovercode.com

Динамічні QR-коди для вашого бренду Створюйте, відстежуйте та керуйте динамічними QR-кодами для свого бренду

Chatwee

Chatwee

chatwee.com

Chatwee – це програма для живого чату та обміну миттєвими повідомленнями, націлена на: - онлайн-спільноти - віртуальні події - постачальників послуг психіатричної підтримки - командне спілкування - торгівлю в прямому ефірі - церковні служби - освітні вебінари - потокове відео в прямому ефірі, що доз...

Hidemyacc

Hidemyacc

hidemyacc.com

Браузер Multilogin Antidetect Browser – створюйте необмежену кількість облікових записів із різними профілями на пристрої 01 замість використання кількох реальних пристроїв або віртуальних машин

Growth Champ

Growth Champ

growthchamp.com

Growth Champ — це пакет для оптимізації соціальних медіа, який дозволяє користувачам керувати Twitter, Instagram і Pinterest для посилення впливу соціальних мереж.

Multiview

Multiview

multiview.com

VisitorView — це програмне забезпечення для веб-аналітики, яке зіставляє IP-адреси компаній, які відвідують ваш веб-сайт, із нашою базою даних, щоб повідомити вам назви цих компаній тощо.

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