Радник із прийняття рішень щодо розробки програмного забезпечення. Новий і кращий спосіб вимірювання технічної заборгованості та якості коду. Ідеально підходить для інженерних керівників і нетехнічних менеджерів.

Вебсайт: duecode.io

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