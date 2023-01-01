WebCatalog
GitClear

GitClear

gitclear.com

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «GitClear» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Код. вчитися. Повторіть. Показники нового рівня для розробників програмного забезпечення на основі інструменту перевірки коду, відмінного від інших. GitClear допомагає командам інженерів працювати разом, щоб відстежувати статистику Google DORA, зменшувати технічний борг і швидше відправляти.

Вебсайт: gitclear.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «GitClear». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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