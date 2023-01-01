Код. вчитися. Повторіть. Показники нового рівня для розробників програмного забезпечення на основі інструменту перевірки коду, відмінного від інших. GitClear допомагає командам інженерів працювати разом, щоб відстежувати статистику Google DORA, зменшувати технічний борг і швидше відправляти.

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