Програмне забезпечення QJumpers для відстеження кандидатів — це проста у використанні веб-платформа, яка полегшує співпрацю з менеджерами з найму, щоб швидко отримати найякіснішу роботу. Автоматизовані робочі процеси значно скорочують час адміністрування за допомогою інструментів ранжування та автоматичного сортування за допомогою новітніх технологій. Покращуйте досвід свого кандидата та легко керуйте віддаленим набором персоналу. Делегуйте прийняття рішень відповідно до способу найму.

Вебсайт: qjumpers.com

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