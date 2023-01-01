WebCatalog
QJumpers

QJumpers

qjumpers.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «QJumpers» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Програмне забезпечення QJumpers для відстеження кандидатів — це проста у використанні веб-платформа, яка полегшує співпрацю з менеджерами з найму, щоб швидко отримати найякіснішу роботу. Автоматизовані робочі процеси значно скорочують час адміністрування за допомогою інструментів ранжування та автоматичного сортування за допомогою новітніх технологій. Покращуйте досвід свого кандидата та легко керуйте віддаленим набором персоналу. Делегуйте прийняття рішень відповідно до способу найму.

Вебсайт: qjumpers.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «QJumpers». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Pereless

Pereless

power.pereless.com

Talentvine

Talentvine

talentvine.co.uk

Hirebridge

Hirebridge

hirebridge.com

NetHire

NetHire

nethire.com

Ascentis

Ascentis

ascentis.com

Beetween

Beetween

beetween.com

MightyRecruiter

MightyRecruiter

mightyrecruiter.com

99jobs

99jobs

99jobs.com

ZippyApp

ZippyApp

zippyapp.com

Manatal

Manatal

manatal.com

The Hire Talent

The Hire Talent

wimbushassessments.biz

TalentLane.io

TalentLane.io

talentlane.io

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності