IcePanel — це інструмент SaaS для технічних команд, які можуть співпрацювати над розробкою архітектури програмного забезпечення. Ми використовуємо візуальний підхід, пов’язаний із ресурсами в реальному світі, призначений для технічних і нетехнічних людей.

Вебсайт: icepanel.io

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