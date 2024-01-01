Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Apollo» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Apollo — це продукт SaaS, який автоматизує впровадження аналітики, що дозволяє організаціям підвищити рентабельність інвестицій від інвестицій у цифрову аналітику. Підвищте якість впровадження та продуктивність вашої команди, щоб ви могли зосередитися на використанні даних, яким довіряєте, для прийняття значущих бізнес-рішень. Використовуйте Apollo для швидкого й легкого переходу на Google Analytics 4 і Adobe Experience Platform або для безперебійного керування впровадженнями Google Analytics і Adobe Analytics. Apollo покращує своєчасність і точність первинних даних шляхом автоматизації: * управління аналітичною документацією (наприклад, специфікація рівня даних, дизайн рішення та тестові приклади) * конфігурація диспетчера тегів аналітики * Конфігурація аналітичної платформи * перевірка рівня даних і тегів * інтеграція платформи управління згодою

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Вебсайт: apolloplatform.com

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