WebCatalog

Apollo

Apollo

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: apolloplatform.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Apollo» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Apollo — це продукт SaaS, який автоматизує впровадження аналітики, що дозволяє організаціям підвищити рентабельність інвестицій від інвестицій у цифрову аналітику. Підвищте якість впровадження та продуктивність вашої команди, щоб ви могли зосередитися на використанні даних, яким довіряєте, для прийняття значущих бізнес-рішень. Використовуйте Apollo для швидкого й легкого переходу на Google Analytics 4 і Adobe Experience Platform або для безперебійного керування впровадженнями Google Analytics і Adobe Analytics. Apollo покращує своєчасність і точність первинних даних шляхом автоматизації: * управління аналітичною документацією (наприклад, специфікація рівня даних, дизайн рішення та тестові приклади) * конфігурація диспетчера тегів аналітики * Конфігурація аналітичної платформи * перевірка рівня даних і тегів * інтеграція платформи управління згодою

Категорії:

Business
Системи керування тегами

Вебсайт: apolloplatform.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Apollo». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Google Tag Manager

Google Tag Manager

google.com

Impact

Impact

impact.com

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

Piwik PRO

Piwik PRO

piwik.pro

Tealium

Tealium

tealium.com

Stape

Stape

stape.io

TAGLAB

TAGLAB

taglab.net

Monita

Monita

getmonita.io

Ixkio

Ixkio

ixkio.com

Crownpeak

Crownpeak

crownpeak.com

Commanders Act X

Commanders Act X

commandersact.com

AnyTrack

AnyTrack

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