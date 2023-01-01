M3 Insight збирає та звітує про ваші найважливіші дані в єдине джерело правди, щоб ви могли мати інформацію, необхідну для ефективного управління своїми властивостями. Insight збирає дані з систем бухгалтерського обліку, управління працею, систем PMS, STR і GSS, а також безліч інших інтеграцій даних, що робить звітування легшим, ніж будь-коли раніше.

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