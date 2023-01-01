Дослідження того, як ми використовуємо аналіз і візуалізацію, щоб зрозуміти дані та себе.

Вебсайт: flowingdata.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «FlowingData». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.