У Corral Data ми прагнемо змінити спосіб використання даних організаціями. Ми дозволяємо організаціям без зусиль використовувати штучний інтелект для підключення, аналізу та спільної роботи над даними своєї компанії. Що таке CorralData? CorralData — це повнофункціональна аналітична платформа на основі штучного інтелекту, яка радикально спрощує централізацію та аналіз даних із багатьох джерел. За допомогою CorralData ви можете спілкуватися зі своїми даними простою англійською мовою або створювати приголомшливі звіти, просто підключивши свої дані. Не потрібно програмування, SQL чи інженерних ресурсів. Ось як працює CorralData: легко підключіть усі свої джерела даних за допомогою наших 500+ готових інтеграцій. Почніть бачити приголомшливі візуалізації у попередньо створених звітах, які стосуються вашої компанії та даних. Використовуйте наш штучний інтелект, щоб спілкуватися з вашими даними простою англійською мовою, щоб побачити додаткові статистичні дані, які оживають, і додати їх до наявних звітів. Скористайтеся нашою командою з обробки людських даних на вимогу, щоб зануритися глибше та отримати додаткову інформацію. Платформа CorralData включає все, що вам потрібно, щоб почати використовувати дані для досягнення результатів у простій місячній підписці — приголомшливі інструменти візуалізації даних, вбудований чат, спеціальні звіти та доступ до експертів-людей. Заплануйте демонстрацію або почніть безкоштовну 30-денну пробну версію та подивіться, наскільки простим і потужним може бути аналіз даних за допомогою штучного інтелекту.

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Вебсайт: corraldata.com

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