Smashrun — це керована даними веб-платформа тренувань для бігунів. На відміну від трекерів бігу, Smashrun допомагає бігунам зрозуміти дані, які вони збирають із запущених додатків і пристроїв GPS за допомогою аналізу великих даних.

Вебсайт: smashrun.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Smashrun». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.