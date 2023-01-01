Ознайомтеся з високоякісними фітнес-трекерами Polar, моніторами серцевого ритму для бігу, триатлону та кросових тренувань, велокомп’ютерами з підтримкою GPS і спортивними годинниками для тренувань на витривалість.

Вебсайт: polar.com

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