XOSS — це програма «ВСЕ В ОДНОМУ», яка спеціалізується на велоспорті та інших видах спорту на відкритому повітрі. Синхронізація даних з велокомп'ютерів; запис і аналіз даних тренувань

Вебсайт: xoss.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «XOSS». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.