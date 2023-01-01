Wikiloc — це місце, де можна знайти та поділитися найкращими відкритими маршрутами для походів, велосипедних прогулянок та багатьох інших видів діяльності.

Вебсайт: wikiloc.com

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