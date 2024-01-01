LitCommerce

LitCommerce

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Вебсайт: litcommerce.com

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LitCommerce — це багатоканальний інструмент продажу, який допомагає вам інтегрувати один головний магазин у кілька каналів продажу. Це дозволяє користувачам централізувати керування даними та керувати всіма каналами з єдиної інформаційної панелі. Ви можете використовувати цей інструмент, щоб перераховувати продукти з однієї платформи на іншу та встановлювати зв’язки між списками каналів і відповідними продуктами основного магазину, щоб підтримувати їх синхронізацію в цінах, інвентарі, замовленнях та багатьох інших параметрах синхронізації!
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для багатоканальної роздрібної торгівлі

Вебсайт: litcommerce.com

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