Проста у використанні система планування та керування лабораторним обладнанням. Універсальна платформа для планування обладнання, керування діяльністю з технічного обслуговування та аналізу даних про використання.

Вебсайт: clustermarket.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Clustermarket». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.