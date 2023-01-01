WebCatalog
Marple

Marple

marpledata.com

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Marple — це платформа аналізу даних часових рядів для команд інженерів. Він пропонує потужну візуалізацію даних датчиків, отриманих від тестів і вимірювань.

Вебсайт: marpledata.com

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