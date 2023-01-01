CustomerIQ допомагає компаніям систематизувати, шукати та синтезувати всі відгуки клієнтів автоматично за допомогою ШІ. Тепер команди можуть використовувати наявні дані, щоб у будь-який час відповісти на будь-яке запитання щодо потреб, уподобань і проблем клієнтів.

Вебсайт: getcustomeriq.com

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