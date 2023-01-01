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Talk on Task

Talk on Task

talkontask.com

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Економічне програмне забезпечення для управління проектами, яке спрощує життя. Інноваційні функції Talk on Task, такі як відстеження часу, інтерактивне спілкування в чаті, спілкування в чаті на основі завдань, звітування про проекти тощо, виділяють його серед інших конкурентів на ринку. Він має унікальну систему чату, де ви можете спілкуватися про конкретні завдання, з окремими користувачами або щодо конкретних проектів відповідно до ваших вимог.

Вебсайт: talkontask.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Talk on Task». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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