Економічне програмне забезпечення для управління проектами, яке спрощує життя. Інноваційні функції Talk on Task, такі як відстеження часу, інтерактивне спілкування в чаті, спілкування в чаті на основі завдань, звітування про проекти тощо, виділяють його серед інших конкурентів на ринку. Він має унікальну систему чату, де ви можете спілкуватися про конкретні завдання, з окремими користувачами або щодо конкретних проектів відповідно до ваших вимог.

Вебсайт: talkontask.com

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