Synergy — це хмарне програмне забезпечення для бізнесу та управління проектами, яке використовується архітекторами та інженерами для реалізації проектів і полегшення бізнес-життя.

Вебсайт: totalsynergy.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Synergy». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.