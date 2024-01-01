Experfy

Experfy

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Вебсайт: experfy.com

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Experfy, інкубований Гарвардом, — це ринок для найму найкращих спеціалістів із обробки даних, інженерів із обробки даних, розробників, програмістів та архітекторів. Найпрестижніші компанії та стартапи покладаються на фрілансерів з обробки даних у своїх критично важливих проектах.
Категорії:
Business
Expert Networks

Вебсайт: experfy.com

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