Inex One

Inex One

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Вебсайт: inex.one

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Отримайте доступ до найкращих експертних мереж і опитувальних фірм – усе на одній платформі. Ви економите час і знижуєте витрати. Спростіть своє дослідження ринку та отримайте більше часу для розуміння та рішень, які створюють цінність. Inex One — це платформа, що розвивається найшвидше в індустрії експертних мереж. Він використовується більш ніж 400 компаніями по всьому світу, включаючи 7 з 10 найкращих глобальних стратегічних консалтингових фірм, 3 з 10 найкращих приватних інвестиційних компаній, 7 з 10 найкращих фірм з дослідження ринку та сотні команд корпоративної стратегії. Використовуючи Inex One, ви отримуєте доступ до понад 40 провідних експертних мереж і опитувальних фірм по всьому світу. На платформі спрощено робочі процеси та виставлення рахунків. Легко співпрацювати з колегами, збирати інформацію та відстежувати витрати. Групи комплаєнсу можуть керувати всіма дослідженнями ринку в масштабах компанії на одному ефективному порталі. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.inex.one або зв’яжіться з нами за адресою [email protected]. Inex One має офіси в Стокгольмі, Нью-Йорку, Сінгапурі, Лондоні та Парижі.
Категорії:
Business
Expert Networks

Вебсайт: inex.one

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Inex One». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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