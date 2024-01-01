Zintro

Zintro

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Вебсайт: zintro.com

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Zintro – це постачальник дослідницьких зразків і експертна мережа, яка допомагає компаніям доступно знайти та залучити вузькоспеціалізованих учасників і експертів для інтерв’ю з дослідженнями ринку, експертних інтерв’ю, опитувань, старанності, консультування та проектної роботи. Понад 1 000 000 експертів Zintro охоплюють тисячі спеціалізацій у галузевих секторах і регіонах. Zintro спеціалізується на пошуку найкращих експертів для роботи за прийнятними цінами (на 20-50% нижчими від середньоринкових).
Категорії:
Business
Expert Networks

Вебсайт: zintro.com

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