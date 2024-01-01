Bridger

Bridger

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Вебсайт: mybridger.com

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Bridger співпрацює з менеджерами активів, корпораціями та консалтинговими компаніями, об’єднуючи свої дослідницькі групи з перевіреними експертами з предметних питань. Клієнти спілкуються безпосередньо з експертами через приватні консультації по телефону 1x1 щогодини, отримуючи неупереджену, невикористану інформацію про ринкові ніші та цікаві теми. Наша технологічна платформа слугує рішенням/інструментом для спільного робочого процесу, що підтримується дослідницькою командою з повним набором послуг, відповідальною за вибір джерел, перевірку та планування кожного респондента. Повністю перевірені профілі можуть бути надані протягом 24-48 годин.
Категорії:
Productivity
Expert Networks

Вебсайт: mybridger.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Bridger». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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