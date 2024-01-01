Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Bridger» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Bridger співпрацює з менеджерами активів, корпораціями та консалтинговими компаніями, об’єднуючи свої дослідницькі групи з перевіреними експертами з предметних питань. Клієнти спілкуються безпосередньо з експертами через приватні консультації по телефону 1x1 щогодини, отримуючи неупереджену, невикористану інформацію про ринкові ніші та цікаві теми. Наша технологічна платформа слугує рішенням/інструментом для спільного робочого процесу, що підтримується дослідницькою командою з повним набором послуг, відповідальною за вибір джерел, перевірку та планування кожного респондента. Повністю перевірені профілі можуть бути надані протягом 24-48 годин.

Вебсайт: mybridger.com

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