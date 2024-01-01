Альтернативи - Bridger

MeasureMatch

MeasureMatch

web.measurematch.com

Тільки дивовижно Хмарне програмне забезпечення та дані Професійний сервіс На вимогу MeasureMatch – це ринок консалтингових та професійних послуг. Бізнес-лідери в усьому світі підбираються до найкращих консультантів, консалтингових компаній, агентств і системних інтеграторів, усіх перевірених, пе...

Maven

Maven

maven.co

Maven спрощує прямий доступ до експертних порад і знань з будь-якої теми. Спілкуйтеся з провідними спеціалістами в будь-якій галузі й отримуйте швидкі відповіді на критичні запитання.

Third Bridge

Third Bridge

thirdbridge.com

Third Bridge — провідна дослідницька компанія, яка обслуговує інвестиційне співтовариство. Більшість провідних світових акціонерів і кредитних інвесторів є клієнтами. Клієнти отримують доступ до однієї з найбільших у світі експертних мереж і отримують доступ до десятків тисяч стенограм, що описують ...

Slingshot Insights

Slingshot Insights

slingshotinsights.com

З 2015 року Slingshot Insights є найкращим вибором для записів інтерв’ю та опитувань експертів із охорони здоров’я. Розроблена спеціально для інвесторів зі сторони купівлі, база даних розкриває інвестиційні перспективи та досвід безпосередньо від лідерів галузі. Ефективна, глибока та орієнтована на ...

Procursys

Procursys

procursys.com

Procursys — це хмарна технологічна платформа, яка з’єднує постачальників комерційних послуг із менеджерами об’єктів і власниками нерухомості по всій країні.

Expert Planet

Expert Planet

expertplanet.io

Expert Planet — це світовий ринок юридичних послуг, який є продуктом Seadaka Ltd., компанії з мережевих технологій, яка займається створенням платформи обміну бізнесом для світових експертів у сфері контролю ризиків, сприяючи експертам у різних галузях надання професійних консультацій та послуги ЗЕД...

Experfy

Experfy

experfy.com

Experfy, інкубований Гарвардом, — це ринок для найму найкращих спеціалістів із обробки даних, інженерів із обробки даних, розробників, програмістів та архітекторів. Найпрестижніші компанії та стартапи покладаються на фрілансерів з обробки даних у своїх критично важливих проектах.

Arbolus

Arbolus

arbolus.com

Платформа, яка допомагає швидше створювати статистичні дані. Інноваційна технологія Arbolus дає вам інструменти для швидшого доступу до професіоналів галузі, щоб ви могли отримати кращу інформацію. Діліться своїми знаннями та заробляйте - Платформа Arbolus дозволяє професіоналам монетизувати свій га...

Zintro

Zintro

zintro.com

Zintro – це постачальник дослідницьких зразків і експертна мережа, яка допомагає компаніям доступно знайти та залучити вузькоспеціалізованих учасників і експертів для інтерв’ю з дослідженнями ринку, експертних інтерв’ю, опитувань, старанності, консультування та проектної роботи. Понад 1 000 000 експ...

Inex One

Inex One

inex.one

Отримайте доступ до найкращих експертних мереж і опитувальних фірм – усе на одній платформі. Ви економите час і знижуєте витрати. Спростіть своє дослідження ринку та отримайте більше часу для розуміння та рішень, які створюють цінність. Inex One — це платформа, що розвивається найшвидше в індустрії ...

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