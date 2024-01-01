Deeploy

Deeploy

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Вебсайт: deeploy.ml

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Deeploy надає організаціям приклади використання штучного інтелекту з високим ризиком, платформу відповідального штучного інтелекту та створює можливість запроваджувати зрозумілі, підзвітні та керовані моделі машинного навчання, одночасно забезпечуючи взаємодію між людьми та штучним інтелектом. Створення технічної основи для відповідального машинного навчання, об’єднання творців і споживачів.
Категорії:
Software Development
MLOps Platforms

Вебсайт: deeploy.ml

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neptune.ai

neptune.ai

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