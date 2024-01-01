Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Deeploy» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Deeploy надає організаціям приклади використання штучного інтелекту з високим ризиком, платформу відповідального штучного інтелекту та створює можливість запроваджувати зрозумілі, підзвітні та керовані моделі машинного навчання, одночасно забезпечуючи взаємодію між людьми та штучним інтелектом. Створення технічної основи для відповідального машинного навчання, об’єднання творців і споживачів.

Вебсайт: deeploy.ml

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