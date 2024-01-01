Credo.ai

Credo.ai

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Вебсайт: credo.ai

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Credo AI має на меті надати підприємствам можливість відповідально створювати, адаптувати, закуповувати та використовувати штучний інтелект у великих масштабах. Передова платформа управління штучним інтелектом від Credo AI автоматизує нагляд за штучним інтелектом і управління ризиками, одночасно забезпечуючи нормативну відповідність новим глобальним стандартам, таким як Закон ЄС щодо штучного інтелекту, NIST та ISO. Credo AI дозволяє людям контролювати ШІ для кращого бізнесу та суспільства.
Категорії:
Business
MLOps Platforms

Вебсайт: credo.ai

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Kili Technology

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