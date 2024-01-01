Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Comet» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Comet — це метаплатформа машинного навчання, розроблена, щоб допомогти фахівцям і командам ШІ створювати надійні моделі машинного навчання для реальних додатків шляхом оптимізації та підключення життєвого циклу моделі машинного навчання. Використовуючи Comet, користувачі можуть використовувати відстеження експериментів машинного навчання для відстеження, порівняння, пояснення та відтворення своїх моделей. Підтримуючи тисячі користувачів і численні компанії зі списку Fortune 100, Comet надає інформацію та дані для створення кращих і точніших моделей штучного інтелекту, одночасно покращуючи продуктивність, співпрацю та видимість між командами.

Вебсайт: comet.com

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