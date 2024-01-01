Comet

Comet

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Вебсайт: comet.com

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Comet — це метаплатформа машинного навчання, розроблена, щоб допомогти фахівцям і командам ШІ створювати надійні моделі машинного навчання для реальних додатків шляхом оптимізації та підключення життєвого циклу моделі машинного навчання. Використовуючи Comet, користувачі можуть використовувати відстеження експериментів машинного навчання для відстеження, порівняння, пояснення та відтворення своїх моделей. Підтримуючи тисячі користувачів і численні компанії зі списку Fortune 100, Comet надає інформацію та дані для створення кращих і точніших моделей штучного інтелекту, одночасно покращуючи продуктивність, співпрацю та видимість між командами.
Категорії:
Business
MLOps Platforms

Вебсайт: comet.com

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Databricks

Databricks

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Microsoft Fabric

Microsoft Fabric

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Scale AI

Scale AI

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Labelbox

labelbox.com

neptune.ai

neptune.ai

neptune.ai

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

SuperAnnotate

SuperAnnotate

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