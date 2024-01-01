Third Bridge

Third Bridge

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Вебсайт: thirdbridge.com

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Third Bridge — провідна дослідницька компанія, яка обслуговує інвестиційне співтовариство. Більшість провідних світових акціонерів і кредитних інвесторів є клієнтами. Клієнти отримують доступ до однієї з найбільших у світі експертних мереж і отримують доступ до десятків тисяч стенограм, що описують операційну ефективність державних і приватних компаній. Third Bridge відомий як лідер у цьому просторі та винайшов категорію стенограм.
Категорії:
Business
Expert Networks

Вебсайт: thirdbridge.com

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