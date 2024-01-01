Silicon Valley Bank

Silicon Valley Bank

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Вебсайт: svb.com

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Silicon Valley Bank (SVB), підрозділ First Citizens Bank, є банком найбільш інноваційних компаній та інвесторів світу. SVB надає комерційні та приватні банківські послуги окремим особам і компаніям у сферах технологій, медико-біологічних наук і охорони здоров’я, прямих інвестицій, венчурного капіталу та преміальних вин. SVB працює в інноваційних центрах по всій території Сполучених Штатів, обслуговуючи унікальні потреби своїх динамічних клієнтів завдяки глибокій галузевій експертизі, знанням і зв’язкам. Материнська компанія SVB, First Citizens Bancshares, Inc. (NASDAQ: FCNCA) входить до 20 найбільших фінансових установ США з активами понад 200 мільярдів доларів. First Citizens Bank, член FDIC.

Вебсайт: svb.com

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