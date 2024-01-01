Zil Money

Zil Money

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Вебсайт: zilmoney.com

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The Payroll by Credit Card feature from Zil Money allows you to pay employees on time and earn cash back. Also, write off payroll funding by credit card fees as a business expense. Improve cash flow and employee satisfaction with this flexible solution. Zil Money is designed to help users make payment management simple and efficient. You can enjoy diverse payment options like ACH, wire, eChecks, printable checks and more. The platform also allows you to customize and print checks instantly on blank stock papers using a regular printer at your office or home. Zil Money is a financial technology company, not a bank or an FDIC member. Zil Money offers banking services through partnership with FDIC member banks Silicon Valley Bank and Texas National Bank.
Категорії:
Finance
Payment Processing Software

Вебсайт: zilmoney.com

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Альтернативи

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

thryv.com

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AgoraDesk

agoradesk.com

PayNearMe

PayNearMe

home.paynearme.com

LocalMonero

LocalMonero

localmonero.co

BizPayO

BizPayO

bizpayo.com

Silicon Valley Bank

Silicon Valley Bank

svb.com

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